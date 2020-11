Nemerenco este pompierul ce provoacă panică

15:00

Europa nu trebuie să cedeze în faţa reţelei Soros, îndeamnă premierul ungar Viktor Orban într-o postare pe website-ul său oficial, în replică la un articol al finanţistului George Soros, consemnează miercuri MTI. Potrivit lui Orban, mulţi consideră că “criminalul economic” Soros nu merită un răspuns, după ce speculaţiile sale financiare The post Europa nu trebuie să cedeze în faţa reţelei Soros, îndeamnă Orban appeared first on Omniapres.