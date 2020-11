Zbor istoric: Vaccinul anti-COVID-19 a început să fie adus din SUA în Europa, la Bruxelles

11:25

”Am plecat în urmă cu trei ani, după ce am absolvit universitatea în Republica Moldova- Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale. Nu m-am regăsit în câmpul muncii acasă unde instituțiile de stat erau politizate și ofereau un salariu foarte mic. Atunci am decis să plec în Marea Britanie, în căutarea unui viitor mai bun, să încep viața de la zero.