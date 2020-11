Japonia, nevoită să cheltuiască cu $2 mlrd mai mult pentru desfășurarea Jocurilor Olimpice în 2021

12:40

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele președintelui raionului Ștefan Vodă pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Acesta ar fi favorizat o firmă în care este acționar. Potritivt ANI, până a deveni președinte de raion, Vasile Maxim a fost director al unei societăți pe acțiuni cu activitate în […] The post Președintele raionului Ștefan Vodă riscă să își piardă funcția. Ar fi favorizat o firmă în care este acționar appeared first on NewsMaker.