Conflict la nivel diplomatic. Muntenegru și Serbia și-au expulzat reciproc ambasadorii

12:00

Mai mulți primari au organizat un protest pe 27 noiembrie, față de intenția guvernului de a plafona taxele locale. Aleșii locali s-au adunat în fața Ministerului Finanțelor. Ulterior, aceștia au pornit spre clădirea guvernului. Aleșii locali susțin că plafonarea taxelor locale este o imixtiune în activitatea lor și că funcționarii din capitală nu cunosc situația […]