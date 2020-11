Noiabrskaia – soiul de păr autohton uitat de ai noștri, dar cultivat și apreciat de germani și polonezi

În Uniunea Europeană, soiul de păr cu rădăcini moldovenești este înregistrat sub numele autorului său – Xenia. În plus, acesta are multe alte nume neoficiale – Novembra, Oksana, Nojabrskaja, Novemberbirne. Este popular în Polonia, Olanda, Belgia, Italia, Croația, Franța, Belgia, Austria, Bulgaria și Bosnia, Ucraina, Rusia. Polularitate sporită a soiului de pere de toamnă – […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agrobiznes