(ACUM UN AN) Un nou preşedinte al fracţiunii PSRM 

Șeful statului, Igor Dodon a dezvăluit care sunt planurile sale pentru următoarele săptămâni, ultimele săptămâni în funcția de Președinte și din acest an, informează TRIBUNA. „Cred că vom finaliza acest an cu bine. A fost un an dificil. În primul rând, voi promulga toate legile adoptate de Parlament în această perioadă, care vor fi adoptate. […]