Soros a transformat Europa într-o “cameră de gazare”

14:40

Ministerul Finanțelor infirmă interpretările eronate apărute în spațiul public, precum că toate coletele transmise de concetățenii noștri de peste hotare, a căror valoare depășește 100 de euro, vor fi impozitate. Condamnăm orice încercare de a promova știri false. Îndemnăm reprezentanții mass-media să verifice corespunzător orice informație, iar Ministerul Finanțelor reiterează