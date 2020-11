VIDEO Confruntări şi incendieri în timpul protestelor din Franţa

14:20

Expertul Gheorghe Costandachi vine cu o radiografie a situației economice și politică din Moldova, unde insistă că nici Maia Sandu nu-și dorește alegeri anticipate curând, dar nici căderea actualului Guvern. Ea se simte mai comod în zona inițiativelor populiste și în opoziție de actualul Guvern. Totuși, cum poate rămânea cu