2 cazuri noi de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

08:50

Limitarea votului diasporei ar fi un lucru foarte grav și partidele care nu sunt de acord cu limitarea trebuie să facă tot ca acest lucru să nu se întâmple pe cale legislativă. De această părere este directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, expusă la conferința „Votul în... The post Vadim Pistrinciuc: Limitarea votului diasporei ar fi un lucru foarte grav appeared first on Portal de știri.