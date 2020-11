Pe banii noștri: Coaliție? Nu confirmăm și nici nu infirmăm 

11:40

Cât ar putea dura imunitatea la coronavirus? Ani, poate chiar decenii, potrivit unui nou studiu – cel mai plin de speranță răspuns de până acum la o întrebare care a umbrit planurile de vaccinare pe scară largă, scrie NY Times. Mai mult, este cel mai cuprinzător și mai îndelungat studiu al memoriei imune la coronavirus […]