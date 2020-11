Mai mulți vicepreședinți PUN au fost demiși, fiind numiți alții noi. Ce s-a mai decis la ședința Consiliul Politic Republican

12:00

Republica Moldova are nevoie de un nou Guvern, susţinut de o majoritate largă în Parlament. Declarația a fost făcută de liderul democraților, Pavel Filip, în cadrul unei emisiuni de la Tvr Moldova. Fostul premier susține că dorinţa de schimbare a guvernării a fost exprimată și prin votul cetăţenilor la alegerile prezidenţiale, unde au votat nu […] Articolul Filip: R. Moldova are nevoie de un nou Guvern. Am înțeles și semnalul cetățenilor apare prima dată în Cotidianul.