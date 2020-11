UN NOU RECORD: 1712 cazuri de COVID-19 și alte 19 decese, înregistrate în ultimele 24 ore

10:00

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) depistat în loturile de hrișcă exportate de patru întreprinderi din Rusia depășirea nivelului maxim admisibil al pesticidului glifosat. În unul dintre loturi, norma a fost depășită de 57 de ori, scrie agrobiznes.md, care citează site-ul oficial Rosselhoznadzor. ANSA a înaintat o cerere către Rosselhoznadzor pentru a preveni, pe viitor, astfel de […] The post Hrișcă din Rusia, cu reziduuri de pesticide care depășesc de 57 de ori norma admisă appeared first on NewsMaker.