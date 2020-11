Campania de înverzire a orașului, susținută de mai mulți ambasadori. Peste 58 de mii de copaci, sădiți în capitală

09:40

Igor Dodon a declarat că ar putea chema oamenii în stradă, pentru „a păstra pacea în țară" și a nu permite acutizarea conflictului cu regiunea transnistreană. În cadrul platformei online „Președintele Igor Dodon răspunde" din 27 noiembrie, acesta s-a referit la unele declarații făcute de președintele ales al țării, Maia Sandu. „Au fost unele declarații […]