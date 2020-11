Ion Chicu: ”Contez pe responsabilitatea deputaților care știu ce înseamnă o țară fără buget aprobat”

11:20

Parlamentul va institui dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor ale căror acțiuni sau inacțiuni au contribuit la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Comisia juridică, numiri și imunități a Legislativului a aprobat astăzi un proiect de modificare a legislației, transmite Moldpres.md. Potrivit proiectului examinat The post Judecătorii care au pierdut dosare la CEDO vor plăti prejudicii appeared first on Omniapres.