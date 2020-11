O balenă extrem de rară, descoperită moartă pe o plajă din Carolina de Nord

18:10

Amintim că Jurnal, împreună cu Asociația Obștească „Monumentum”, a inițiat o campanie de colectare de fonduri pentru această cauză deja mai bine de trei luni. Am distribuit și am trimis și în mesageria privată a unor deputați apelul să ne ajute, am scris, am insistat, dar în zadar. Doar angajații Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” și ai filialelor Casa-Muzeu „Alexandru Donici”, Casa-Muzeu „Constantin Stamati” și Casa-Muzeu „Grigore Vieru” s-au solidarizat și împreună au strâns...