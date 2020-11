Veste incredibilă pentru cei care beau cafea în fiecare dimineaţă. Ce spun medicii

08:20

1. Dinti durandu-te sau scotandu-iCu dintii este mestecata mancarea si astfel, prin hranire, se realizeaza incarcarea cu energie. La baza acestei imagini se afla elemente agresive. Daca visati ca va pierdeti dintii, inseamna ca veti suferi o pierdere considerabila de energie. In anumite cazuri chiar slabirea potentei ceea ce indica faptul ca dintii pot fi talmaciti si din punct de vedere sexual. Spre exemplu muscaturile din vis indica faptul ca ati dori sa va mancati partenerul, din prea multa dragoste. Daca fetele tinere viseaza ca isi pierd dintii, acesta este un semn ca isi vor pierde virginitatea sau vor avea probleme in relatiile interumane. Dintii care cad in vis simbolizeaza sentimentele de vina, care ne macina in dragoste. Conform celor mai recente cercetari americane in domeniu, caderea dintilor este legata de perioada critica din viata barbatilor si de menopauza femeilor, mai ales daca, la persoanele respective, acest vis se repeta un anumit timp. La acesta conceptie moderna adaugam si opinia talmacitorilor egipteni de vise - si a lui Artemidoros, referitor la cadera dintilor, veti avea un mare necaz, o ruda ar putea muri.