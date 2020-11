NM Espresso: despre instituirea stării de urgență în Moldova, reacția Moscovei la declarația lui Sandu și «istoria foarte asigurată» a companiei Moldasig

19:50

În Găgăuzia, de la începutul pandemiei, polițiștii au emis amenzi de 1,2 milioane de lei pentru nerespectarea măsurilor de carantină. Acest lucru a fost anunțat pe 26 noiembrie de șeful direcției de poliție din Găgăuzia, Oleg Cebotari, scrie Găgăuzinfo. Potrivit acestuia, în perioada 15 martie – 26 noiembrie, polițiștii au amendat cinci persoane juridice cu […]