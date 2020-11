Protestul unui proprietar de restaurant: Urşi panda de pluş în loc de vizitatori

01:00

Un condiment-minune are efect anticancer, transmite a1.ro.Cele mai multe beneficii le are oregano în formă proaspătă. Condimentul conține carvacrol, iar potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Long Island din SUA, aceasta poate distruge celulele canceroase de la nivelul prostatei.„Știm că oregano are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii, însă aceasta nou