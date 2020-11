Ziua Națională a României, marcată la Bălți

19:10

O echipă de basarabeni ingenioși, care în trecut au creat primul kit de conversie ce transforma Dacia Logan într-un model electrict, și-au anunţa noua creaţie la care au muncit în toată perioada aceasta: primul off-roader 100 % electric, creat în R. Moldova, notează piataauto.md. Din echipa proiectului face parte Oleg Sargu, născut la Străşeni şi absolvent al Georgia Institute of Technology din SUA, şi Maxim Conoplin, absolvent al Coventry University din Marea Britanie. Oleg a lucrat 12 ani în SUA în domeniul marinei mecanice şi logisticii, iar Maxim a lucrat în echipa fostului designer-şef Volvo Cars, Steve Harper, care îşi crease o companie proprie în Marea Britanie. Aşadar, după multe studii și multă muncă, a venit momentul în care pot să prezinte primul offroader electric creat în Republica Moldova: Hi-Duk, citit „Haiduc”. Aşa l-au botezat inventatorii la etapa de proiect. „Hi-Duk e un offroader utilitar, asta trebuie s-o spunem în primul rând pentru a seta aşteptările corecte. Nu e un SUV civil, cu care să călătoreşti cu familia la drum lung, ci un offroader creat pentru munci grele. Vehiculul are gardă la sol de 23 cm şi e echipat, fireşte cu roţi de offroad. Dimensiunea anvelopelor e de 205/75 R 15, iar lungimea totală a lui Hi-Duk e de 3.32 metri, cu un ampatament de 2.42 metri, ceea ce-i asigură o geometrie foarte bună pentru offroad!”, scrie sursa citată. Totodată, Hi-Duk-ul din R. Moldova are tracţiune integrală, fiind concepută în stilul modern al electromobilelor sofisticate. Are două electromotoare, câte unul pe fiecare punte, care pune în mişcare acea puncte, motoarele fiind dirijate centralizat de către un controller. Mai multe informații AICI. Articolul Hi-Duk, primul offroader 100% electric, creat de o echipă de basarabeni apare prima dată în InfoPrut.