Alte 1246 cazuri noi de infectare cu coronavirus și 21 de decese

18:10

Pe 26 noiembrie în Republica Moldova au fost înregistrate încă 19 decese provocate de COVID-19, astfel numărul victemilor ajungând la 2229. Deces 2210: Bărbat de 66 ani, din r-nul Hâncești, internat la SR Hâncești. Comorbidități: cardiopatie dismetabolică, obezitate. Deces 2211: Bărbat de 68 ani, din mun. Chișinău, internat la SCM „Gh. Paladi”. Comorbidități: boală cardiacă. […] The post Încă 20 decese din cauza infecției cu COVID-19. Numărul victimelor a ajuns la 2229 appeared first on NewsMaker.