Reacția Ministerului rus de Externe la declarațiile Maiei Sandu cu privire la retragerea trupelor ruse din Transnistria

După ce a fost criticată dur pentru declarațiile sale cu privire la reglementarea problemei transnistrene, președintele ales Maia Sandu, evită să mai vorbească despre acest subiect. În cadrul emisiunii Moldova în direct de la postul public de televiziune, Sandu a fost întrebată care este relația cu autoritățile din această regiune.„Acolo este mai complicat. Dar eu zic să discutăm despre regiunile țării, care sunt sub jurisdicția constituțională”, a spus Maia Sandu.Amintim că imediat după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie, Maia Sandu a declarat pentru jurnaliștii din Ucraina că problema transnistreană nu trebuie rezolvată prin metode moderate.„Chiar dacă am mers pe această cale, nu am ajuns nicăieri, iar această experiență poate fi utilă Ucrainei în acțiunile sale în Donbas”, a precizat Maia Sand