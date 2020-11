Criza sanitară are un efect devastator în educație: Fiecare al treilea elev din lume, fără acces la școala online

13:00

În acest an planurile noastre, ale tuturor, au fost date peste cap. Am trăit momente de suspans și neliniște. Am înfruntat provocări, am muncit din greu și am încercat să ne simțim în siguranță chiar și în condițiile stabilite de „noua normalitate”. Nimic nu va mai fi la fel. Dar... în sfârșit, vine Crăciunul! E timpul să lăsăm în urmă grijile, să luăm un moment de respiro și să privim înainte cu optimism. Știm că v-ați obișnuit ca sărbătorile de iarnă să fie celebrate alături de mulți oaspeți – prieteni, rude, colegi sau familie. De data asta ne pregătim de un Crăciun în condiții speciale – acasă, în siguranță. Chiar și așa, nimic nu trebuie să ne umbrească bucuria sărbătorilor, care ne dau motive de încredere și speranță în viitor.