Ministerul Finanțelor invită primarii și CALM să discute plafonarea taxelor locale în cadrul unei ședințe

12:40

Parlamentarii din partidul principal de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), au aruncat vineri cu găleți de intestine de porc către premierul Su Tseng-chang, pentru a-l împiedica să ia întrebări în Parlament. Dezbaterile au degenerat, iar unii parlamentari chiar s-au luat la bătaie. Members of Taiwan’s opposition party KMT threw pig guts and clashed with other lawmakers in Parliament in a dispute over easing US pork imports pic.twitter.com/UjjKq95CKG — TRT World (@trtworld) November 27, 2020...