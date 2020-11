(foto) În Capitală a apărut o nouă pictură murală cu o lungime de 18 metri. Aceasta va lumina pe timp de noapte

16:15

Edițiile din acest an ale festivalurilor Electric Castle, Untold, Neversea și Summer Well au fost anulate din pricina pandemiei de coronavirus, iar data reluării show-urilor încă este incertă. Cu toate acestea, organizatorii festivalului Electric Castle, susținut an de an la Bonțida din județul Cluj, au anunțat deja cine sunt artiștii pentru ediția din 2021. Articolul Electric Castle pregătește noul show pentru anul 2021, chiar dacă situația pandemică este incertă apare prima dată în #diez.