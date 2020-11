Trump spune că va pleca de la Casa Albă, dacă victoria lui Biden va fi certificată de Colegiul Electoral

05:50

Am remarcat o postare recentă pe FB a primarului Ion Ceban. Acesta era indignat de faptul că pe trotuarul dintre străzile Tighina şi Armenească o staţie s-a metamorfozat treptat într-un centru comercial: „Este ilegal. Oraşul arată ca o piaţă mare. Nu voi admite abuzuri faţă de municipalitate şi locuitorii oraşului…”Ce să spun? Mă bucur că primarul Ceban are asemenea preocupări, că nu îi este totuna cum arată străzile capitalei. Dacă va reuşi să elimine construcţiile cu pricina de pe trotuar, va fi şi mai bine. Trebuie să recunosc că primarul dă impresia unui om absorbit de muncă, dornic să primenească urbea. Luptă cu tot soiul de construcţii kafkiene, repară drumuri şi trotuare, amenajează parcuri. Am fost plăcut surprins, de pildă, să văd un părculeţ primenit vizavi de Kentford, la sensul giratoriu de lângă Universitatea Pedagogică. Ronduri frumoase, bănci noi, pavaj excelent. Un părculeţ european. Doar să nu apară indivizii furioşi care distrug tot ce le iese în cale.Fireşte, există o mie şi o sută de lucruri care mai trebuie refăcute în Chişinău. Dar, vorba cunoscută, cu încetul se face oţetul. Se pare că primarul Ceban nu e doar un socialist important, se pare că poate nu numai să-l sprijine pe Dodon în campania electorală. Dacă va lăsa ideologia deoparte, dacă se va îndepărta de orizonturile socialiste-geopolitice, ar putea să devină un edil foarte-foarte bun. Asta de fapt îi dorim. Îi urmărim în continuare activitatea.