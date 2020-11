Vorbește Moldova din 26 Noiembrie 2020. "DE LA IUBIRE LA AMENINȚĂRI" - Partea 1

12:00

Atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius, pielea are cel mai mult de suferit.Fiecare tip de ten are propriile caracteristici, însă, în această perioadă cu toții avem nevoie de o hidratare eficientă și o îngrijire specială pentru a evita problemele pielii. Cum îngrijim corect tenul, aflați din reportaj.