„Dacă se crede că asta ar ajuta, eu mă voi vaccina”. Klaus Iohannis spune când va ajunge în România vaccinul împotriva COVID-19

18:10

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a avizat, în ședința din 25 noiembrie, moțiunea simplă asupra activității Ministrului Afacerilor Interne. 5 deputați au votat pentru aprobarea avizului Comisiei de susținere a moțiunii. Menționăm că fracțiunile ACUM Platforma DA și PAS au înaintat, la ședința plenară din 19 noiembrie curent, moțiune simplă asupra activității Ministrului […]