Separatiștii de la Tiraspol cer Chișinăului reciprocitate

14:00

Comisia Europeană va finanța modernizarea transportului public din municipiul Chișinău, în cadrul programului „Partnerships for sustainble cities in the Sothern and Eastern Neighbourhood”. Astfel, oraşul Chişinău a devenit parte a proiectului „MOVE IT like Lublin” – a Chisinau public transport sustainable development initiative”, orientat pe dezvoltarea urbană integrată prin parteneriate stabilite între autorităţile locale din statele membre ale UE şi a statelor partenere. Proiectul constă în dezvoltarea sistemului de transport public în municipiul Chişinău după modelul organizării transportului public din oraşul Lublin (Polonia), cu un buget eligibil pentru activităţi de 3,5 milioane de euro, care include şi partea de cofinanţare a municipalităţii de 5% din suma totală. Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2021- 2023. Articolul Condiții mai bune în transportul public din Chișinău cu sprijinul financiar al Comisiei Europene apare prima dată în InfoPrut.