11 cazuri noi de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

Persoanele active, care fac sport în mod regulat, prezintăun risc mai mic de spitalizare dacă se îmbolnăvesc de COVID-19 decât persoanele inactive, arată un studiu realizat în Brazilia de Fundaţia pentru Cercetare din statul Sao Paulo, relatează Xinhua, potrivit Agerpres. Studiul s-a bazat pe un sondaj efectuat de Universitatea din Sao...