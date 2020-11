Judecătorii vinovați de condamnarea la CEDO a RM vor plăti prejudiciile provocate

13:30

Anul acesta, Aglaia Negru din satul Singureni va fi nevoită să renunțe la vaca care-i asigura familia cu produse lactate. Asta pentru că nu are cu ce hrăni cornuta. Problema cea mare este că nu are cui să o vândă, așa că o va duce la abator, unde un kilogram de carne de vită costă doar 15 lei, scrie nordnews.md. „Mă gândesc să o vând. Sunt cam ieftine, atâta am alergat, am muncit, am strâns nutreț pe deal, am legat strujeni, i-am clădit. Nici jom nu avem de unde lua, dacă în fiecare an cumpăram,...