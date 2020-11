Igor Dodon a convocat o ședință cu președinții comisiilor din cadrul Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii Moldova

11:00

Marea Britanie va împrumuta o sumă record de aproape 400 de miliarde de lire sterline în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Marea Britanie va împrumuta în acest an o sumă record de aproape 400 de miliarde de lire sterline, pentru a acoperi impactul uriaş al pandemiei de coronavirus, a declarat miercuri ministrul de [...] Articolul Marea Britanie va împrumuta o sumă record în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus apare prima dată în Telegraph Moldova.