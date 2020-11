Operatorii CTIF au oferit suport CEC în perioada alegerilor prezidențiale

17:10

Astăzi, 25 noiembrie 2020, se împlinește un an de când s-a ales noua conducere a raionului Drochia. Acum un an, la şedinţa extraordinară a Consiliului raional a fost ales în funcția de Preşedinte al raionului Drochia, Alexei Vasilean și vicepreşedinţii: Ion Dascal și Iurie Ostavciuc, informează PROVINCIAL. „Un an în care s-au consolidat toate forţele […] Post-ul Conducerea raionului Drochia – la un an de activitate! apare prima dată în Provincial.