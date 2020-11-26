PSRM VA SPRIJINI PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA POLITICA BUGETAR-FISCALĂ ÎN VERSIUNEA PROPUSĂ DE GUVERN
Infotag, 26 noiembrie 2020 14:00
PSRM VA SPRIJINI PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA POLITICA BUGETAR-FISCALĂ ÎN VERSIUNEA PROPUSĂ DE GUVERN
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