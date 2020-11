(grafic) Cât costă producția unui iPhone 12 Pro în comparație cu prețul său de peste 30 000 de lei

16:45

Metro Cash and Carry integrează sustenabilitatea în dezvoltarea afacerii, componentă apreciată la nivel internațional. Pentru al 6-lea an consecutiv, compania a fost listată în clasamentul de dezvoltare durabilă al Indicelor de Sustenabilitate Dow Jones (DJSI), segmentul „Food & Staples Retailing”, fiind una din cele 6 companii din domeniu calificate după evaluarea experților. Prezența METRO în acest clasament este o reconfirmare a performanțelor înregistrate, dar și a corectitudinii strategiilor aplicate în domenii precum mediu, sănătate, nutriție, protecția datelor cu caracter personal, implicare în promovarea drepturilor omului etc. Articolul Afaceri durabile. METRO – apreciat la nivel internațional pentru sustenabilitatea în industria alimentară și a comerțului cu amănuntul apare prima dată în #diez.