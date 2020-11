Cine a fost Diego Maradona, un simbol al fotbalului și al tuturor exceselor

13:50

Polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), golgheterul ediţiei trecute a Ligii Campionilor, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) şi portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) figurează pe lista cu cei unsprezece jucători nominalizaţi pentru Trofeul The Best, acordat de FIFA celui mai bun fotbalist al anului, alături de francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) şi egipteanul Mohamed Salah (Liverpool).