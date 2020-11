VIDEO // Locuitorii orașului Bălți au obosit de primarul "turist": Ceea ce face el nu e corect, e mereu în concediu

09:00

Deputatul PSRM a menționat că într-un an dificil s-a reușit majorarea salariilor și pensiilor, acordarea subvențiilor pentru agricultorii afectați de secetă și promovarea unor măsuri de susținere pentru mediul de afaceri și cetățeni în condițiile pandemiei.”Este cu mult mai complicat și responsabil să fii la guvernare, mai ales când întreaga lume este într-o stare complicată legată de pandemie, din care cauză economia nu se dezvoltă, încasările la buget sunt mici. Este un an dificil de guvernare, dar Guvernul pe care noi l-am susținut a făcut față la aceste provocări, a majorat salariile, a acordat subvenții agricultorilor afectați de secetă”, a declarat Furculiță. Liderul fracțiunii PSRM a mai menționat că, într-o societate democratică opoziția își are rolul său, dar ea nu trebuie să treacă peste liniile roșii. ”Ea trebuie să critice, să monitorizeze puterea, dar trebuie să respecte și anumite limite.