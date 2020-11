Moțiunea simplă asupra activității ministrului Afacerilor Interne va fi supusă dezbaterii în ședința parlamentului

16:10

Cadavrul unui bărbat în vârstă de 44 de ani a fost depistat lângă calea ferată din apropierea străzii Luncii din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit oamenilor legii, pe corpul său au fost găsite mai multe semne de moarte violentă. În urma investigațiilor, oamenii legii au reținut un bărbat în vârstă de 37 de ani, originar […] The post Mărturiile unui bărbat din Ștefan Vodă care riscă până la 15 ani de închisoare pentru omor (VIDEO) appeared first on NewsMaker.