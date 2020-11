Actele transmise de Fisc prin poștă nu vor mai putea fi înmînate rudelor

14:30

FIFA a anunțat finaliștii pentru gala The Best, unde sunt premiați cei mai buni fotbaliști și fotbaliste ai anului, atât la masculin, cât și la feminin. Oficialii forului mondial vor organiza evenimentul doar virtual, în data de 17 decembrie, când vor fi anunțați câștigătorii, scrie diez.mdÎn ceea ce privește premiul de cel mai bun fotbalist al anului, Liverpool are cei mai mulți candidați, pa