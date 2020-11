Curtea de Apel declară inadmisibilă contestația PAS în legătură cu microbuzele pline cu ziarele lui Dodon

15:20

Președintele Belarusului Alexandr Lukașenko a declarat că există o singură posibilitate pentru îndepărtarea sa de la putere: acest lucru îl poate face poporul, în conformitate cu legislația. Precizarea a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu ambasadorii, scrie RBC. „Numai poporul belarus poate face asta, în baza acelor legi care există astăzi și a Constituției”, […] The post Alexandr Lukașenko, la întâlnirea cu ambasadorii: „Există o singură posibilitate pentru îndepărtarea mea de la putere” appeared first on NewsMaker.