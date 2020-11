17,5 milioane Euro vor fi oferite de BERD şi MAIB pentru susținerea afacerilor mici și mijlocii din țară

14:10

La solicitare, funcționarii publici vor trebui să le ofere sau să asigure traducere cetățenilor informații în limba rusă, să primească cereri în rusă și să vorbească în limba rusă, dacă asta o cere cetățeanul. Cel puțin asta prevede un proiect de lege elaborat de trei deputați socialiști. Potrivit autorilor, scopul proiectului este protejarea și asigurarea […] The post Funcționarii publici ar putea fi obligați să ofere informații și în rusă. Socialiștii au înregistrat un proiect în parlament (DOC) appeared first on NewsMaker.