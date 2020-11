FOTOREPORTAJ // Săraci, dar fudui; Bijuterii pe patru roți la tot pasul în cea mai săracă țară din Europa

13:10

Maşina a lovit cu viteză poarta metalică a sediului Cancelariei Germaniei, care a fost avariată. Car seen crashing into gate of Merkel's office in Berlin pic.twitter.com/yCmjsncVFV — Reuters (@Reuters) November 25, 2020 Autorităţile suspectează că este vorba de un atac motivat politic, probabil de un protest faţă de restricţiile antiepidemice. Conform imaginilor difuzate de presa germană, pe vehicul scrie: „Sunteţi ucigaşi de copii şi bătrâni. Opriţi politica globalizării!” Poliţia din Berlin a...