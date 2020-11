Reacția Partidului „ȘOR” la unele declarații ale premierului Ion Chicu

09:30

Primăria municipiului Chișinău a obținut finanțare sub formă de grant din partea Comisiei Europene, în cadrul programului de finanțare „Partnerships for sustainble cities in the Sothern and Eastern Neighbourhood”, pentru proiecte pe domeniul de transport public municipal. Articolul Comisia Europeană oferă Chișinăului un grant de 3,5 milioane de euro pentru dezvoltarea transportului public apare prima dată în #diez.