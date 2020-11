Moldtelecom a finalizat lucrările de extindere a rețelei LTE 4G pe întreg teritoriul țării

11:30

O femeie în vârstă de 58 de ani a decedat după ce a fost lovită de o locomotivă pe calea ferată de pe șoseaua Muncești. Dispeceratul Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău, a fost sesizat în dimineața de 24 noiembrie, ora 07:15 min., despre producerea accidentului. Angajații Secției documentare accidente rutiere de comun cu ofițerul […]