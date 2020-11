(FOTO) Cauza inundației de pe Albișoara – un apeduct defect schimbat acum 6 ani. Ceban: „Carosabilul nou renovat nu a fost afectat”

09:30

Comisia Europeană va oferi finanțare sub formă de grant în cadrul programului de finanțare „Partnerships for sustainable cities in the Southern and Eastern Neighbourhood”, pentru proiecte pe domeniul de transport public municipal. Un anunț în acest sens a fost făcut miercuri, 24 noiembrie, de Primăria Chișinău. Astfel, orașul Chișinău a devenit parte a proiectului „MOVE […] Articolul Comisia Europeană va oferi finanțare Chișinăului pentru expertizarea și modernizarea sistemului de transport public apare prima dată în Cotidianul.