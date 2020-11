Boris Cremene: „Azi ne vom despărți fizic de Vlad, dar nu cred că și spiritual”

„Vlad a fost un luptător. … Spun a fost, deși nu pot să vorbesc despre Vlad la trecut, pentru că drumurile noastre s-au încrucișat mereu…”. Ambii vin de la Florești. Împreună au urmat cursurile de actorie la Școala Teatrală de pe lângă Teatrul Academic de Artă (MHAT) din Moscova. „După ce am absolvit Teatrul Academic de Artă din Moscova, ambii am jucat în primul spectacol la teatrul „Eugene Ionesco”, de unde mai apoi am plecat. Apoi am jucat în spectacolul de glorie a lui Vlad, „Hamlet”, la teat...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md