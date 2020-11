Președintele Rusiei a avut discuții telefonice separate cu liderii de la Baku și Erevan

09:20

Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să aibă loc alegeri anticipate, deoarece actualul legislativ nu mai reprezintă voinţa poporului. De această părere este doctorul în sociologie Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Soluţia pentru situaţia creată după scrutinul prezidențial trebuie căutată în Legislativ mai curând, decât într-o posibilă demisie sau demitere a Guvernului, consideră expertul. După părerea lui, cea mai importantă schimbare generată de victoria Maiei Sandu la prezidențiale este încercarea de a recalibra clasa politică din R. Moldova.Europa Liberă: Ce schimbări ar urma să aibă loc în Republica Moldova, după această victorie obținută de Maia Sandu în alegerile prezidențiale?Vadim Pistrinciuc: „Cred că cea mai așteptată schimbare este încercarea de a recalibra clasa politică din Republica Moldova. S-au ridicat noi standarde, o așteptare imediată ar fi, poate, și data alegerilor anticipate. Văd în spațiul public că oamenii nu renunță la acest lucru și aceasta face parte inclusiv din această așteptare enormă care există în Republica Moldova ca clasa politică să se schimbe măcar câtuși de puțin, să devină mai empatică cu nevoile cetățenilor. Și a doua schimbare care corespunde și profilului președintei Maia Sandu, președintei alese, ține de niște lupte pentru a avea o justiție corectă și a avea un început de justiție normală.”Europa Liberă: Dvs. ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, haideți să vorbim despre soarta actualului legislativ și totuși în ce condiții se pot declanșa alegeri parlamentare anticipate. Constituția prevede două cazuri, sunt deja cunoscute: atunci când nu se adoptă legi și atunci când nu se poate învesti un nou guvern. Se coc aceste premise pentru unul din aceste două scenarii?Vadim Pistrinciuc: „Partea juridică contează mult, însă și mai mult contează voința politică și eu așteptam că, după alegeri, parcă o să se stingă subiectul acesta al alegerilor parlamentare anticipate, inclusiv unele partide din parlament, din afara parlamentului vor zice: ei, măcar avem un viitor. Nu, acest lucru nu s-a stins din simplul motiv că este o mare solicitare publică și dacă există această presiune publică să se schimbe lucrurile, ea vine inclusiv pe verticală și se ridică și la liderii de partide. Am văzut partide care nu prea ar fi avantajate la prima vedere, dar deja au zis că nu văd altă soluție.”Europa Liberă: Platforma Demnitate și Adevăr, prin vocea dlui Slusari, aici, în studioul Europei Libere, a spus că formațiunea lor este gata pentru anticipate.Vadim Pistrinciuc: „Întocmai! Deci, toți înțeleg că parlamentul acesta și-a pierdut legitimitatea, a fost ales cum a fost ales, dar și-a pierdut legitimitatea nu numai din cauza alegerilor care au fost știți în ce condiții făcute și în pofida unor obiecții ale Comisiei Europene și ale Comisiei de la Veneția, dar și-a pierdut legitimitatea pe baza la ceea ce a făcut și ce nu a făcut. Ce a făcut, prin ce s-a remarcat acest parlament, prin traseism nu la pătrat, dar la cub deja? Eu credeam că pe mine nu mă poate mira traseismul politic, dar văd că inclusiv experiența mea din parlamentul trecut în aceste zile poate fi depășită. Unii în trei luni au trecut în trei partide sau ceva de genul acesta. Se încalță în aer, cum se spune la noi. Deci, este o problemă foarte mare în ceea ce ține de legitimitatea acestui parlament. Și acum, dacă analizăm și însăși perspectiva partidelor existente, foarte puține partide, probabil, partidele de centru-dreapta - PAS, Platforma DA - au niște fracțiuni destul de bine conturate și coalizate, dar am văzut că celelalte partide, celelalte fracțiuni, acolo-i cum se spune la noi în popor, „durșlak” (strecurătoare), deci, curge de aici încolo. Și imaginați-vă, chiar când vrei să mergi într-o anumită configurație de coaliție, configurație politică în parlament, nu poți să mizezi, fiindcă eu cred că situația care se întâmplă în parlament, în primul rând, afectează partidele care sunt acolo. Deci, când pleacă chiar așa, nici nu știu ce să spun, e prea de tot deja ceea ce se întâmplă acolo...”Europa Liberă: Dar, probabil, liderii de partide iau în calcul inclusiv aceste sondaje care se dau publicității, dar mai cu seamă cele care nu se dau publicității și fiecare își măsoară puterea - cât de mari șanse ar fi ca ele să acceadă în următorul parlament?Vadim Pistrinciuc: „Sigur, trebuie să facă acest lucru, însă sondajele îți arată fotografia de moment, până la momentul alegerilor - când vor fi ele, eu nu pot să mă pronunț, fiindcă încă nu este nicio procedură juridică pornită, deci nu putem încă spune că în martie sau în mai, sau în iulie, sau în septembrie, asta poate să fie deja la dispoziția aleșilor poporului. Dar este o chestiune foarte simplă în ceea ce ține de alegerile anticipate și de ceea ce se întâmplă în parlament și de liderii partidelor. Ei trebuie să înțeleagă că de calitatea oamenilor pe care îi aduc în parlament depinde și modalitatea prin care ei pe urmă se vor putea conecta în anumite coaliții, fiindcă în momentul de față eu nu cred că cineva din liderii de partid de la care au plecat atâția oameni și a treia oară au plecat sunt tare bucuroși. În ceea ce ține de sondaje, până la alegeri mai este timp, trebuie să ai o agendă foarte clară, să te restructurezi, reformezi, să faci anumite schimbări, poate anumite reașezări ale primelor persoane. Cine știe? Fiecare partid trebuie să aibă tactica lui, deci până la alegeri este foarte mult timp. Noi în aceste alegeri am avut un exemplu destul de interesant și curios: l-am avut pe Renato Usatîi, care mult timp înainte de alegeri avea un rating, în diferite sondaje, destul de departe de rezultatul pe care l-a obținut el. Într-un termen foarte scurt și cu o campanie destul de intensă, poate și populistă, cu combinații din diferite mesaje, că-i greu s-o restabilesc, dar a reușit să cucerească votul multor cetățeni. Așa a fost cu diferite partide. Eu țin minte cu ani în urmă, când sondajele cu trei luni, cu șase luni înaintea alegerilor dădeau un scor foarte mic la unele partide, dar ele îl depășeau, deci depinde foarte mult ce fac.”Europa Liberă: Pe moment, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate depinde cel mai mult de socialiști, de voința lor politică, de interesul lor, de scenariile pe care le au și ar putea să le pună în aplicare?Vadim Pistrinciuc: „Ele depind într-o oarecare măsură de socialiști, dar socialiștii depind foarte mult și de propriii lor alegători, și de cetățeni. Chestia asta care le-a fost specifică până acum, că ei una spun și alta fac și își schimbă foarte repede părerea, de exemplu, în august 2019, Igor Dodon spunea că niciodată n-o să facă coaliție cu Partidul Democrat, vineri spunea că nu va face, iar luni deja spunea că face. Eu cred că inclusiv unul din multiplele motive din care au fost taxați este acesta, că la ei lozinca nu corespunde cu realitatea sau promisiunea cu realitatea.”Europa Liberă: Dar vrerea partidului și vrerea liderului informal Igor Dodon e una și aceeași, puneți semnul egalității?Vadim Pistrinciuc: „Dacă d-lui este înțelept și înțelege că Partidul Socialiștilor este un partid destul de solid, serios, care are ramificații, filiale puternice, are și un spectru destul de interesant de lideri de nivelul doi și trei, eu nu i-aș recomanda să încerce soarta foarte mult, să impună de fiecare dată o anumită agendă. Și eu sunt sigur că membrii Partidului Socialiștilor nu sunt tare bucuroși de acest parlament și de configurațiile politice care există. Deci, astăzi de facto un pic evident s-a făcut acolo o majoritate, „Pentru Moldova”, împreună cu fracțiunea Șor, care i-au fost destul de rivali, nu cred că mulți dintre susținătorii Partidului Socialiștilor sunt OK cu o astfel de coaliție, fie ea și neformală, că, până la urmă, dl Dodon a zis că nu va face o coaliție formală, dar va fi un vot situativ. Eu nu cred că Partidul Socialiștilor își dorește acest lucru, dar desigur că ei au dreptul să facă o altă majoritate. Este dreptul lor politic și nu trebuie să excludem factorul presiunii sociale. Presiunea poate fi destul de intensă, sunt partide extraparlamentare destul de puternice, care ar putea să exploreze această dorință a oamenilor pentru alegeri anticipate.”Europa Liberă: E partidul lui Renato Usatîi.Vadim Pistrinciuc: „Da, inclusiv. De ce nu, partidul lui Renato Usatîi? Și atunci pun și eu întrebarea ca și alți observatori ai acestor procese: ce o să se întâmple dacă vin oameni în fața parlamentului? În parlament, lucrurile sunt foarte sleite, așa, curge deja din ele, nu mai e clar unde este majoritate și unde nu este majoritate; credibilitatea multor aleși ai poporului este jos și, în mod evident, ei ar trebui să facă un calcul foarte rațional. La acest moment, nu am văzut pe cineva care să spună că este categoric împotrivă, toți admit scenariul că parlamentul trebuie dizolvat, fiindcă în mare parte este disfuncțional, inclusiv acest grup care nici nu știu din cine este creat, sincer, nu vă pot spune, văd că se schimbă lucrurile în „Pentru Moldova” și ei au declarat că s-ar putea să nu fie o chestie atât de rea alegerile parlamentare anticipate.”Europa Liberă: Până se declanșează alegerile parlamentare anticipate, cel mai probabil trebuie să se decidă soarta actualului guvern, pe care îl conduce Ion Chicu. Se insistă pe scenariul că Ion Chicu, la un moment dat, va spune că mă retrag din funcție și se creează aceste premise ca să nu fie numit un alt șef al executivului și atunci se ajunge mai ușor la alegerile parlamentare anticipate. Pe de altă parte, auzim de la fruntașii PSRM și chiar de la Igor Dodon că Ion Chicu nu ar trebui să-și prezinte demisia.Vadim Pistrinciuc: „D-lui a fost învestit în această funcție cu votul socialiștilor și al Partidului Democrat. Dacă socialiștii consideră că el trebuie să mai stea, ei trebuie să-și asume pe deplin acest act de guvernare.”Europa Liberă: Și este un guvern minoritar, da?Vadim Pistrinciuc: „Exact! Și al doilea punct: ei trebuie să asigure și votarea anumitor lucruri în parlament. Din câte am văzut la ultima ședință, multe proiecte se votează de majoritatea, practic, unanim, 80-90 la sută, mai ales proiectele sociale ș.a.m.d., dar sunt și chestii mai specifice, condiționalități, poate unele proiecte mai dureroase și atunci trebuie să vedem dacă Partidul Socialiștilor poate asigura votul. Dl Igor Dodon a spus că el poate asigura printr-un vot situativ. Înțelegem că este o modalitate de a camufla această alianță informală cu grupul „Pentru Moldova” și fracțiunea Partidului „Șor”, de care, într-un fel, d-lui se rușinează...”Europa Liberă: OK, dar chiar fruntașii socialiștilor spun că, dacă și se ajunge la o înțelegere tacită între socialiști și deputații Partidului „Șor”, electoratul acum își dă seama că se fac niște jocuri. Și atunci ar putea să-i taxeze dacă se ajunge la anticipate?Vadim Pistrinciuc: „Sigur că își dă seama de acest lucru, dar guvernarea și-au asumat-o ei, și-au asumat-o într-un moment când foarte mulți oameni îi convingeau să nu facă acest lucru și în pofida propriei promisiuni că nu vor face coaliții cu partide oligarhice, cu PD-ul, au zis ei, pe urmă - cu Partidul „Șor”. Ei au spus că nu vor face și, iată, ei spun că nu fac, dar intră în aceeași horă a câta oară. Deci, pentru ei eu cred că nu este o mare problemă, ei mizează tot timpul pe foarte multă informație unilaterală sau pe jumătate adevărată, ei au colosul acela mediatic de televiziuni și spun acolo ce vor ei. Și asta este eficient parțial, ei își păstrează electoratul acesta al lor, care zice: ei, au votat cu cine au votat, dar îs ai noștri.”Europa Liberă: Vorbim despre soarta guvernului. Câte zile ar putea să mai aibă acest cabinet de miniștri?Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să vă spun. Eu nu pot să cunosc acest lucru, dar cert este că...”Europa Liberă: Dar care scenariu este mai bun?Vadim Pistrinciuc: „Apropo, acest guvern are program pentru un an de zile. D-lui când a venit în parlament, a cerut suport pentru un singur an de zile.”Europa Liberă: Până la alegerile prezidențiale.Vadim Pistrinciuc: „Am văzut și opinia dlui Boțan, care spune că poate fi un subiect de a se adresa la Curtea Constituțională. Are dreptate, nu știu în ce măsură asta poate fi valorificat juridic, dar chiar și legal, deci, guvernul când prezintă, prezintă și programul de activitate nu doar pentru termenul de un an de zile, dar pentru o cadență plină. Atunci poate fi și acesta un subiect, când se învestește guvernul, se învestește cabinetul de miniștri, toți membrii guvernului și programul lor. Și faptul că lipsește programul pentru o perioadă mai îndelungată poate fi un subiect... Am redat o idee care mi se pare interesantă.”Europa Liberă: Dar vă întreb, care scenariu ar fi mai de folos pentru actuala situație din Republica Moldova - să se ajungă să fie demis Guvernul Chicu sau să-și depună mandatul benevol? Vadim Pistrinciuc: „Eu nu cred că dl Chicu se ține de funcție și undeva îl înțeleg. Pe de o parte, a fost un mandat nu ușor, pe de altă parte și d-lui s-a implicat în bătălii pe care nu trebuia să le ducă – ba cu presa, ba ONG-urile, ba cu Maia Sandu. Și înțeleg că situația lui e destul de dificilă, dar cred că, în același timp, există și o parte din responsabilitate în acest guvern, care se gândește: bine, ne dăm noi demisia, dar cine se va ocupa de lucrurile curente? Cel mai bine pentru Republica Moldova ar fi ca soluția să fie găsită în parlament, să fie președinți de grupuri parlamentare care trebuie să discute, lasă să discute și formal, și informal. Părerea mea e că situația cu parlamentul este mult mai grea decât ni se pare nouă. Noi parcă am primit o relaxare, o ușurare că au trecut alegerile, parcă intrăm pe albia normalității, înțelegem că n-o să fie ușor, au să fie bătălii politice, că justiția nu se curăță atât de ușor și știm că n-o să fie simplu, dar ceea ce se observă în societate este neîncrederea totală față de acest parlament. Și, reieșind din mica experiență pe care o are acest parlament, uitați-vă la activitatea lui, căci dacă nu era această ședință pe care au avut-o recent și nu mai era o ședință în toamnă, el deja întrunea condițiile să fie dizolvat în baza faptului că nu s-au întrunit timp de două sau trei luni și n-au adoptat nicio hotărâre. Și avem câteva fracțiuni foarte incisive, foarte puternice - și Platforma DA, și PAS, și sunt alte fracțiuni mai de opoziție și, pe de altă parte, majoritatea aceasta, așa, a lehamite - ba era, ba nu era, ba nu știu cine nu ajungea, plecau unii, veneau alții... Și cu ce au rămas cetățenii? Iar legile pe justiție trebuie trecute prin parlament și dacă noi o să vrem schimbări în justiție, noi avem nevoie de un alt parlament care să fie funcțional.”Europa Liberă: Deocamdată, Igor Dodon insistă repetat că ar fi bine să se întâlnească la masa negocierilor cei care au constituit o dată o majoritate parlamentară, în vara anului trecut. E cu putință ca să se întâlnească la masa negocierilor PAS și PPDA?Vadim Pistrinciuc: „Sunt președinții grupurilor parlamentare...”Europa Liberă: Nu, dar ar fi de folos o asemenea majoritate?Vadim Pistrinciuc: „Eu înțeleg ce vrea dl Dodon. Dl Dodon tot timpul a umblat cu chestiuțe de acestea: eu să mă văd cu dânsul la colț, chestii din astea, pusul în situații dificile... Nu-i nimeni naiv deja, el trebuie să înțeleagă acest lucru, că el, numai el cu dânsul să se întâlnească. Este parlament. Cetățenii au dreptul să întrebe de la parlament, sunt grupuri parlamentare, ei au lideri de fracțiuni, ei au birou permanent, să se discute acolo.”Europa Liberă: La nivel de lideri de fracțiuni, s-ar putea să se constituie o majoritate parlamentară din socialiști, PAS și PPDA?Vadim Pistrinciuc: „La momentul de față, eu nu văd cum, asta ar fi imposibil. Eu nu cred că cineva poate să impună acest lucru. După ce i-au învinuit de orice și-au dorit ei, eu cred că socialiștii și Igor Dodon și-au pierdut creditul de încredere atunci când el pregătea din luna iulie-august căderea acelei coaliții, el putea să demonstreze un pic mai multă statornicie și viziune de stat. A vrut pur și simplu s-o facă pe atotputernicul și a ajuns în situația în care a ajuns. Deși încă o dată spun: eu știu cu siguranță că inclusiv pe interiorul partidului îi spuneau mulți să nu facă acest lucru. Eu cred că el a vrut undeva să-l copie pe Vladimir Plahotniuc, să fie el atotputernic, să controleze totul și credea că ceea ce a făcut îi asigură lucrul dorit, dar acum el vrea să se întâlnească aici, vrea acolo, gata, timpul a trecut. A decis să meargă în partid, partidul îl va realege, acolo trebuie să discute. În rest, cei pe care i-a delegat el în parlament, ei trebuie să poarte discuții acolo. Cuvântul „parlament” provine de la franțuzescul „parler” - a vorbi. De ce trebuie să vină Igor Dodon din afară sau altcineva, când ei trebuie să discute acolo? Asta e simplu.”Europa Liberă: Deci, el mai rămâne un actor care poate să ia decizii importante?Vadim Pistrinciuc: „Da, sigur că, în partidul său, da! Este un partid care are cea mai mare fracțiune, desigur că este un actor care poate decide, dar eu consider că noi trebuie să evităm și să încercăm să taxăm de fiecare dată încercare aceasta care apare, așa, paternalismul acesta, că eu sunt tătucul și voi sunteți cu mine, da, deputații acolo, dar voi nu cu dânșii. Eu chiar vreau să văd după lege, după cum scrie la carte, să se discute în parlament.”Europa Liberă: În deplasările pe care le întreprinde el în teritoriu, încearcă să acrediteze ideea că Maia Sandu ar fi un politician ostil unei relații bune cu Federația Rusă. De ce transmite el aceste mesaje și cine le aude, și cine le ia în calcul?Vadim Pistrinciuc: „Probabil că a făcut calculul și a văzut că Maia Sandu a luat un vot destul de bun pe centru și poate un pic și pe centru-stânga, dar în special îl deranjează votul acesta centrist, care de multe ori votează cu guvernarea. Dumneaei a avut un discurs destul de echilibrat în acest sens, spre deosebire de mesajul lui servil Federației Ruse, exclusiv doar Federației Ruse, cred că a fost un pic exagerat, chiar prea mieros pentru cei care chiar vor astfel de relații. Maia Sandu a avut un mesaj foarte pragmatic, a zis că noi nu vrem relații rele, deci a vorbit foarte bine din perspectiva interesului strategic al Republicii Moldova. Eu nu cred că noi în Republica Moldova suntem atât de naivi, zdraveni, încât noi singuri să băgăm mai multă ostilitate în relația noastră cu Federația Rusă, noi trebuie să înțelegem cine suntem noi. Sigur că noi vrem relații bune, sigur că avem anumite probleme pe agendă, inclusiv conflictul transnistrean, inclusiv blocajele acestea cu exporturile, că nu mai înțelege nimeni și nu mai dă de capăt - liste de firme, firme intermediare, prostii, până la urmă, inclusiv situația migranților.Și noi vrem să ne apărăm interesul nostru. Sigur că asta trebuie de făcut frumos, diplomatic ș.a.m.d. Însă ceea ce nu a înțeles Igor Dodon și, din păcate, eu mă uit în mass-media rusească, nu au înțeles nici în mass-media rusească, nu înțeleg statele ca noi. Noi nu vrem să ostilizăm relațiile cu Federația Rusă, dar nici nu vrem ca să fim scoși dintr-un cadru pragmatic, normal de a discuta, a negocia, inclusiv interesele noastre, ale Republicii Moldova.”Europa Liberă: Deci, să nu fie dominată de Rusia această relație moldo-rusă?Vadim Pistrinciuc: „Și n-am înțeles încă o chestie. Există agenda internă. Eu consider că votul Maiei Sandu, deși sigur că geopolitica este în permanență, dar mai degrabă de data aceasta a fost o geopolitică tradusă în chestii interne. Noi ne-am săturat de hoție, ne-am săturat de corupție, astăzi nu poți miza pe nimic. Când te uiți ce decizii iese de prin justiție, nu știi încotro să fugi. Deci, e deznădejde. Iată asta a fost starea. Și deznădejdea asta este în mare parte promovată de o clasă politică, care se mai schimbă, dar care parcă uneori face niște mișcări, dar pe urmă iarăși se oprește și îi interesează stabilitatea. Ce înseamnă stabilitatea pentru ei? Aceiași oameni în aceleași funcții, mișmașuri cu justiția și încetișor-încetișor să existe mai departe. Nu mai merge, gata, noi am atins pragul! Oamenii în continuarea pleacă, noi suntem la ultima treaptă de a avea o insecuritate pe piața de muncă, dacă vrem să ne dezvoltăm, nu știu de unde o să vină. Și ei asta exclud, ei consideră că noi aici votăm doar așa sau altminteri. Sigur că pentru foarte mulți integrarea europeană nu înseamnă că integrarea europeană e doar să mă ocup de politică, dar înseamnă o calitate a vieții mai bună: proiecte, justiție etc.”Europa Liberă: Să ducem la bun sfârșit gândul ce ține de cooperarea moldo-rusă. Igor Dodon a anunțat că va mai merge o dată în Federația Rusă și a spus că se va întâlni cu Dmitri Kozak și că va ruga partea rusă să nu pedepsească cetățenii Republicii Moldova, dar să le ofere piață de desfacere și să se mențină, așa cum a înțeles el, să se mențină relația de până la el și după mandatul lui. Vadim Pistrinciuc: „Eu sunt sigur că d-lui se va duce și va încerca s-o prezinte pe Maia Sandu ca pe o mare urgie a Rusiei, care mai că nu va încerca să facă nu știu ce cu ei. Asta este în stilul d-lui și vedem că și prin televiziunile și site-urile afiliate acestui partid se promovează această linie. De parcă Republica Moldova are pretenții teritoriale la Federația Rusă, de parcă noi suntem gata acuși să sărim s-o ocupăm. Se exagerează! Intenționat se exagerează.”Europa Liberă: Inclusiv Vladimir Putin a felicitat-o pe Maia Sandu că a câștigat acest mandat. Cel mai probabil că și Maia Sandu va căuta să aibă o discuție cu Vladimir Putin ca să ne fie clar și nouă...Vadim Pistrinciuc: „În mod absolut va trebui să aibă...”Europa Liberă: ...ce priorități se regăsesc în agenda dintre cele două state - Republica Moldova și Federația Rusă. Moscova va mai pune, să zic așa, mari speranțe în ceea ce mai poate face Igor Dodon pe scena politică a Republicii Moldova?Vadim Pistrinciuc: „Îmi e greu să spun în ce pune speranțe Moscova, mai ales că Moscova, cum se zice, nu are un singur turn, ci mai multe turnuri, de asemenea, Kremlinul are mai multe turnuri. Deci, sunt și acolo diferite curți, să zicem așa. Cu siguranță că din supărare și din dorința de revanșă și Igor Dodon, și Partidul Socialiștilor vor încerca să prezinte situația din Republica Moldova exclusiv prin prisma unei politici antirusești. Deși agenda Maiei Sandu mi se pare destul de clară - lupta cu corupția, începutul acestor schimbări durabile în justiție, curățarea clasei politice, alegerile parlamentare anticipate, după care agenda socială ș.a.m.d. Deși președintele are mai puține atribuții, dar lupta cu corupția este reprezentarea ei în viziunea cetățenilor. Nu văd aici o chestie care să contrazică cumva interesele strategice ale Federației Ruse. Sigur că Igor Dodon și foarte mulți oameni care au pus speranțe în el, în special pe oamenii sistemului nu-i aranjează lupta cu corupția. Și ei au să traducă asta ca un fel de atac asupra intereselor suverane ale Federației Ruse, deși, vă dați seama, este o inepție. Pe dânsul nu-l aranjează chestiile acestea și pe foarte mulți oameni care au crezut că el este miza nu-i aranjează. Începeți de la reprezentanți ai justiției care au foarte mari probleme până la oameni din afara justiției, dar care au o influență foarte mare în justiție, am văzut, bunăoară, ce s-a mai întâmplat, unele decizii pe compania Moldasig, care lucrurile se schimbă, vedem niște becuri care se aprind, ceva se întâmplă acolo. Oamenii ăștia tot nu sunt tare interesați ca cineva să vină să-i reformeze și atunci, în mod evident, ei vor încerca să meargă în continuare încolo și să spună că aici e un mare pericol pentru Federația Rusă, deși noi suntem cei care avem o agendă urgentă pentru a fi rezolvată cu Federația Rusă.”Europa Liberă: Se împlinește un an de când Igor Dodon anunța că a negociat o linie de creditare din partea Federației Ruse pentru Republica Moldova și prima tranșă se aștepta să ajungă până la finele acestui an. Deși a avut mai multe termene despre care tot se avansa că vor veni acești bani în Republica Moldova, de la dl Chicu, premierul, am aflat că s-ar putea acești bani să nu mai ajungă. A fost un joc între cele două părți? Ce s-a întâmplat, că s-a promis ca după asta să se anunțe de către oficialii Republicii Moldova că banii ar putea să nu mai ajungă?Vadim Pistrinciuc: „Poate acești bani, judecând după intensitatea cu care dl Igor Dodon, președinte atunci, promova ideea acestui credit se crea o impresie destul de solidă că acești bani mai degrabă sunt un suport politic pentru el înainte de alegeri. Probabil că miza pentru acești bani era una politică și în momentul când proiectul politic s-a dezumflat în urma unui vot puternic din partea cetățenilor, cred că și oportunitatea acestui credit s-a dezumflat.”Europa Liberă: Negocierile între guverne s-au purtat, dle Pistrinciuc.Vadim Pistrinciuc: „Dar Dvs. nu o să mă convingeți pe mine că Igor Dodon nu a anunțat înainte de a negocia guvernul acest credit și încă în nenumărate feluri și oportunități. Deci, s-a negociat, dar ca urmare, cel puțin așa zicea Igor Dodon atunci, a indicațiilor și a eforturilor depuse de d-lui, asta a spus.”Europa Liberă: Acum stau și îmi imaginez, dacă s-ar fi promis un asemenea credit din partea Uniunii Europene și nu ajungea timp de un an în Republica Moldova, despre ce se discuta în spațiul public?Vadim Pistrinciuc: „S-a discutat. În primele luni de pandemie, foarte multe critici la adresa Uniunii Europene din partea dlui Dodon și chiar și din partea dlui prim-ministru au fost câteva săgețele, așa, că din partea UE doar se vorbește, nu se aduce ș.a.m.d. Și asta era extrem de greșit, fiindcă, știind că Moldova a beneficiat și încă beneficia de multe proiecte de suport bugetar direct, ca oamenii să înțeleagă, când vin banii la buget, asta inclusiv sunt banii care se duc din buget în fondul social și se plătesc și pensiile.”Europa Liberă: Pensii și salarii.Vadim Pistrinciuc: „Este extrem de greșit să spui chestia asta. Sigur că acolo tot există politică și există politicieni în Parlamentul European, dacă să transmiți așa mesaje, au fost, pe urmă s-au mai...”Europa Liberă: Bruxelles-ul condiționa de mersul reformelor, cu cât vă reușește implementarea reformelor - cu atât obțineți mai mare asistență.Vadim Pistrinciuc: „Absolut! Și cu ce sunt aceste demersuri diferite de ceea ce așteaptă cetățenii? Aceste demersuri nu sunt diferite de ceea ce așteaptă cetățenii. Oamenii vor o investigație corectă și imparțială pe frauda bancară, cetățenii, nu doar Bruxellesul, oamenii vor o justiție normală, o justiție care să pedepsească pe cei care fac crime, oamenii vor să vadă oportunități, înțelegeți?”Europa Liberă: Ce se va întâmpla în sectorul justiției?Vadim Pistrinciuc: „Urmează o perioadă destul de turbulentă, fiindcă în sectorul justiției sunt, evident, și oameni onești și noi oricât de tare am vrea să-i punem pe toți într-un coș, nu sunt toți așa. Sunt voci care consideră că s-a ajuns, gata, mai departe nu poți merge, deci trebuie să schimbi ceva, nu poți să ai o justiție în care trec toate deciziile, cu mari suspiciuni că în spatele lor stau interese pecuniare. Și impunitatea asta nu poate dura la nesfârșit. Președintele are inclusiv mandat pentru a respinge anumite candidaturi, asta este una, trebuie duse lucrurile la bun sfârșit în CSM, în Consiliul Suprem al Magistraturii, acolo lucrurile tot nu s-au așezat chiar bine. Oamenii au văzut că lucrurile nu sunt chiar bine și eu sper foarte mult că acum, având un președinte cu mandat atât de puternic, popular și moral, chiar aș zice, acei oameni din sistemul de justiție care înțeleg și ei că trebuie să promoveze această schimbare vor ieși din ascunziș sau, să-i spunem așa, din timiditate și vor începe să dea din coate și să lupte pentru acest sistem de justiție, altfel următoarele proteste le vom avea în fața instanțelor și a instituțiilor de drept, fiindcă nivelul de injustiție este foarte mare. Știți prin ce se deosebește societatea de azi, cum apreciază justiția față de 15 sau 20 de ani în urmă? Astăzi toți știu despre asta, este internet și dacă există oameni care consideră: ei, mi-oi aranja mie acolo niște acțiuni, ne mai cresc acuși, niște atacuri și nu o să știe nimeni, pe cine interesează asta? Nu, toți știu! Inclusiv la Briceni știu și la Cahul, și la Hâncești oamenii citesc și văd știrile. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă, chiar dacă asta nu spun la Mesager, oamenii citesc asta.”Europa Liberă: Dl Pistrinciuc, dar oricum oamenii vor urmări și ce atitudine are parlamentul și executivul față de noul șef de stat?Vadim Pistrinciuc: „Întocmai. Mie nu-mi place cuvântul „stabilitate”, în genere.”Europa Liberă: Pentru că trebuie dezvoltare, dar nu...Vadim Pistrinciuc: „Mie nu-mi place cuvântul „stabilitate”, mai ales în situația în care totul este la pământ, economia-i la pământ, oamenii pleacă... Ce înseamnă stabilitate? Asta înseamnă să pui mâinile pe piept și să pleci... Noi avem nevoie de fierbere, să fiarbă, să fie evoluție și vor fi foarte multe ciocniri, vor fi foarte multe turbulențe pe linia asta. Eu consider că Maia Sandu va face încercări destul de dure în încercarea ei de a porni aceste schimbări în justiție, dar ea are un mandat puternic și cred că va face uz de el.”Europa Liberă: Da, dar oricum, dacă are o inițiativă a președintelui, oricum ea trebuie să treacă în legislativ, orice intenție a ei are nevoie și de sprijinul guvernului, și de sprijinul legislativului?Vadim Pistrinciuc: „Sigur că va fi torpilată din toate părțile și din toate instituțiile, dar încă o dată: are un mandat puternic popular și asta îi dă dreptul, într-adevăr, să insiste pe multe chestii și să construiască punți, să le zicem, între diferite părți ale societății. Sigur că vor fi încercări de rezistență, nici nu încercări, ci va fi o rezistență pe viață și pe moarte, va fi o rezistență totală din instituții, dar eu cred că parlamentul și partidele politice tot au învățat o lecție în urma acestor exerciții. Ei au înțeles că deja anumite chestiuni nu mai pot rămâne la fel, toate mișmașurile acestea de sub culise nu-s durabile, adică ele oleacă țin și-apoi cad.”Europa Liberă: Ați văzut că în spațiul public au fost aruncate scenarii, că SIS-ul ar trebui să vină din nou în subordonarea legislativului, se mai discută și despre alte entități care ar trebui să nu mai fie în subordonarea președinției?Vadim Pistrinciuc: „Eu am auzit de faptul că Partidul Socialiștilor, condus de liderul neformal și neschimbat, și atotputernic Igor Dodon, vrea să-i ia președintelui aceste atribuții care i-au fost reoferite în 2019.”Europa Liberă: Exact!Vadim Pistrinciuc: „Asta am auzit, trebuie să spunem corect. Eu cred că o să fie o greșeală, dacă ei o să încerce să facă chestia asta. Și eu dacă aș fi în locul doamnei președinte, aș veni la parlament, și nu singură, fiindcă asta ar fi o greșeală totală pentru...”Europa Liberă: Ați veni, ați cere și sprijinul popular?Vadim Pistrinciuc: „Dar de ce nu? De ce să nu cer sprijinul popular, dacă ei fac atât de mișelește? De ce să nu cer sprijinul popular, noi ce, ne jucăm de-a școala aici? Hai să-i luăm tot. Dar poate îi luați în genere, poate o lichidați? Poate mâine vor monarhie să propună în parlament, da? Și Igor Dodon să rămână președinte de onoare al Republicii Moldova? Cum, poate așa sau cum? Trebuie să accepți înfrângerea și nu doar s-o accepți prin cuvinte, dar să ai și sobrietatea asta instituțională, nu începi să te duci să... Știți cum, cum era situația că, dacă venea altul, apoi dărâma ceva în cabinet, scotea firele de acolo ș.a.m.d. Trebuie să fii serios, dacă nu ești serios - da, poți să te ocupi cu chestiile astea.”Europa Liberă: Dar vor fi piedici, asta admiteți, da?Vadim Pistrinciuc: „Absolut că admit, însă dacă nu ar fi aceste piedici, totul ar fi mult prea simplu. Piedici sunt, dar încă o dată: sunt și foarte mulți oameni bine intenționați. Și în parlament vor fi, și în instituții.”Europa Liberă: Dar aceste piedici pot să o facă și mai puternică pe Maia Sandu?Vadim Pistrinciuc: „Întocmai! Asta și este curiozitatea personalității ei politice, că, de fapt, ea mai mult s-a întărit și a crescut atunci când era sub bătaia tuturor tunurilor și cumva este un caracter politic călit în ciocniri politice și în atacuri politice mai mult decât în viață de asta, cum să spun, de politică de culise, știți cum se mai fac deal-uri ș.a.m.d. Nu cred că dumneaei are experiență mare în politica asta de culise, cred că nu are deloc, probabil, dar urmează să vadă cum se face, însă, în schimb, ea e foarte bună în politica aceasta de confruntare. Și în momentul în care o înfrunți, vedem că ea de fiecare dată găsește deciziile corecte, indiferent de presiunea care se exercită asupra ei.”Europa Liberă: Pe plan extern, liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, a anunțat că este gata să întreprindă o vizită la Chișinău imediat ce preia mandatul Maia Sandu; la Kiev, din câte am înțeles, se pregătește o vizită, Maia Sandu, cel mai probabil, va da curs acestei invitații de a vizita Ucraina. Dar, în general, pe intern ce probleme ar trebui să se regăsească? Iată, până la Anul Nou, ce poate să le promită Maia Sandu cetățenilor?Vadim Pistrinciuc: „Dumneaei nu trebuie să promită ceva, dumneaei trebuie să facă ceea ce e conform atribuțiilor pe care le are și, în special, să se ocupe de curățarea politică, de agenda asta politică care stă în țară, trebuie să vadă ce facem cu parlamentul, cum funcționează mai departe. Și lucrul doi, am spus, ceea ce ține de justiție; și pe locul trei, evident, ce ați spus de agenda externă, cred că una din cele mai mari realizări care deja s-a întâmplat în urma acestui vot este scoaterea din izolare a Republicii Moldova. Din păcate, încă o dată spun, din păcate, Igor Dodon n-a reușit acest lucru și în mandatul lui s-a intrat mai mult și mai mult în izolare. O țară mică precum Republica Moldova trebuie să fii, cum să spun, este un mare ghinion și un mare păcat să o aduci într-o situație de relații încordate, dacă nu de ostilitate cu cei doi vecini pe care îi avem, cu România și cu Ucraina. Și legăturile cu România care știi foarte bine că mai mult de jumătate din populație sunt sufletește...”Europa Liberă: Sufletește, dar acum și economic, ați văzut că piața românească înghite foarte mult marfa moldovenească?Vadim Pistrinciuc: „Și economic, exporturile noastre, eu nici nu mai zic că economic, dar știind că oamenii... Asta-i atât de important, noi, uitați-vă la fluxul, familii, deci, noi putem să spunem că e o familie divizată în două părți. Și cu Ucraina, care-i foarte important, extraordinar de important, este un vecin strategic. Chiar dacă tu tare mult visezi doar la relații cu Federația Rusă, ai tranzit, ai foarte multe proiecte care țin de Ucraina, inclusiv proiecte de infrastructură de viitor, regionale, despre care s-a mai scris. Deci, primul lucru pe care cu siguranță dumneaei îl va oferi va fi o deschidere a țării, a parteneriatelor țării care sunt parteneriate nu doar politice, dar parteneriate economice. Consider că pe domeniul diplomației economice dumneaei va avea mai multe reușite, fiindcă și este sprijinită, are o politică echilibrată în acest sens, destul de echilibrată, este un suport mare și din partea Uniunii Europene, din partea României, care deja a zis că va căuta și ceva resurse pentru situația de criză pandemică și economică în care ne aflăm. Aceleași mesaje au venit de la Bruxelles, aceleași mesaje au venit și de la alte cancelarii.”Europa Liberă: Apropo, cel mai probabil felul cum va fi gestionată această criză sanitară contează foarte mult, pentru că cetățenii ajung și ei în disperare atunci când aud de la doctori că nu mai sunt paturi și autoritățile anunță acest lucru și că e în creștere acest număr de infectați. Vadim Pistrinciuc: „Deci, ceea ce este în puterea Maiei Sandu este într-adevăr... Da, este o problemă foarte mare, deocamdată, responsabil de acest lucru rămâne Guvernul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Așa este.Vadim Pistrinciuc: „Deci, trebuie să înțelegem lucrul acesta, dar ce ține de responsabilitatea dumneaei și cred că vom vedea mișcări în acest sens, ținând diplomația economică și de a solicita ajutor din partea tuturor, de a debloca relațiile noastre de finanțare, deci, finanțarea Republicii Moldova, fiindcă și acestea sunt în blocaj, Uniunea Europeană, trebuie de văzut ce-i cu FMI-ul, poate anumite credite și ajutoare bilaterale. Sunt lucruri enorm de importante și eu cred că și moldovenii sunt, și noi, cetățenii suntem dornici de asta, noi ne-am săturat să ne vedem izolați aici, izolați și de pandemie, dar izolați și de politica regională și de politica iresponsabilă care a fost până acum.”