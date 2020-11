Răutatea hăului. Decesul ex-deputatei Elena Hrenova a demonstrat fața societății moldovenești

08:30

La mai bine de două săptămâni de la anunţarea înfrângerii sale în alegerile prezidenţiale din SUA, Donald Trump a dat undă verde luni seară deschiderii procesului de tranziţie spre o administraţie Biden, relatează AFP şi Reuters, citat de AGERPRES. Echipa democratului a luat imediat notă de o etapă care permite "un transfer de putere paşnic