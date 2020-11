Poliția a depistat corpul neînsuflețit al unui bebeluș pe un teren agricol din raionul Drochia

20:30

Părinții gemenilor: „Acesta este Cameron și aceasta este Isabella. Ei sunt gemeni, născuți la doi ani distanță. Isabella s-a născut în septembrie 2020, în timp ce Cameron a venit pe lume în septembrie 2018. Amândoi au fost concepuți prin fertilizare in vitro, în același timp, cu trei ani în urmă. Cameron a fost o sarcină reușită, evident, și iată-l acum. Apoi, cam după un an și jumătate de la nașterea lui Cameron, am hotărât să folosim unul dintre embrionii congelați, iar acum o avem pe Isabella...