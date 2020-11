Consulatul României la Chișinău își reia parțial activitatea. Ce servicii vor fi disponibile?

08:20

Epidemia: situația 447 de cazuri noi de coronavirus, inclusiv printre 18 lucrători medicali, s-au înregistrat în Moldova în ultimele 24 de ore, după ce s-au efectuat 1425 de teste. Astfel, numărul total al celor care s-au contaminat de la începutul epidemiei a ajuns până la 98 418 persoane. 80 882 dintre acestea s-au însănătoșit, 2169 au decedat (20 — în ultimele 24 de ore). Peste 15,3 mii de persoane contaminate continuă tratamentul în spitale și la domiciliu, 273 fiind în stare extrem de gravă, […]