Consiliul municipal Chișinău a ajustat bugetul pentru anul curent. De ce au scăzut veniturile și au crescut cheltuielile?

20:10

Fostul şef-adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) Vitalie Busuioc ar fi devenit inspector la Serviciul Fiscal de Stat. Anunţul a fost făcut de către ex-ministra Finanţelor Natalia Graviliţă, vicepreşedintă a PAS. „Se zvoneşte că în aşa fel se pregăteşte promovarea lui la conducerea noii subdiviziuni de prevenire şi combatere a […] The post Fostul procuror Vitalie Busuioc ar fi devenit inspector la Serviciul Fiscal de Stat appeared first on NewsMaker.